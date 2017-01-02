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Başbakanlık açıklaması: "(İstanbul'daki terör saldırısı) Değerler ve yaşam tarzları üzerinden ...
02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:39
Başbakanlık açıklaması: "(İstanbul'daki terör saldırısı) Değerler ve yaşam tarzları üzerinden yapılan eleştirilerin, kutuplaşmaya sevk edici paylaşımların teröre hizmet edeceği unutulmamalıdır. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, terör eylemlerini haklı gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktır."