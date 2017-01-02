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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "(Terör olayları) Hangi planı yaparsanız yapın, Türkiye teröre karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri almaya muktedirdir ve sınır dışındaki operasyonlarını da terör örgütlerinden Türkiye'ye karşı hiçbir zarar gelmeyecek noktaya gelinene kadar sürdürmekte kararlıdır. Cerablus, El-Bab, Membiç, nereye kadar giderse, bütün bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaktan çıkarıldığı noktaya kadar kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımıza, Fırat Kalkanı operasyonumuza devam edeceğiz."

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