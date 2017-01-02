FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar

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ISPARTA (AA) - Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında aralarında eski Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan dava açılan eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen ile BAKA çalışanları Ali Galip Bilgili, Lokman Pehlivan, Kamil Deniz Demirbaş, Muhammed Muhsin Vural, Özer Metin ve tutuksuz sanıklar Bayram Altıntaş, Mehmet Candan, Sadettin Dikmen ve sanık avukatları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan eski BAKA Genel Sektereri Özen, 18 ay BAKA Genel sekteri olarak görev yaptığını, onun dışında herhangi bir kamu görevinde bulunmadığını söyledi.

Daha önce özel ve uluslararası şirketlerde görev yaptığını anlatan Özen, örgütün herhangi bir toplantısına katılmadığını, örgütle ilgili herhangi bir gazete ve dergiye abone olmadığını kaydetti.

Özen, iddianamede geçen ve 15 Temmuz günü Solo Türk ile çekilmiş fotoğraf ve görüntülerini kişisel Facebook sayfasında paylaşmasına ilişkin "Havacılığa ilgim var. Özel bir uçuş okulunda öğrenciyim. 13 Temmuz günü Solo Türk, bir gösteri için Antalya'ya geldi. Ben de onları ziyaret ettim ve uçakla video ve fotoğraf çektirdim. Bunları WhatsApp'tan arkadaşlarıma gönderdim. Onlar bu görüntüleri kendi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşınca ben de kendi sayfamdan paylaştım. Bu paylaşımdan 'darbeyi biliyordu' yorumlarında bulundular. Bu doğru değil." dedi.

Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı'nın sosyal paylaşım sitesinde Martin Luter King ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'i karşılaştıran bir makaleyi paylaşıp paylaşmadığını sorusu üzerine Özen, bu makaleyi bir arkadaşının paylaştığını, incelemek için makaleyi açtığını ancak paylaşmadığını, paylaşmışsa da bunu yanlışlıkla yaptığını savundu.

İddianamede Özen'in BAKA'daki FETÖ yapılanmasını yok etmek için göreve geldiği yönündeki ifadelerini okuyan Mahkeme Başkanı Yazıcı, "Neden FETÖ üyesi kişileri tespit etmediğine" ilişkin sorusuna Özen, "Göreve geldikten sonra gözlem yapmaya başladım. Ancak emniyet istihbarattan ve MİT'ten bana herhangi bir şey gelmedi." şeklinde cevap verdi.

Özen, ayrıca kendisinin Fenerbahçeli olduğunu, FETÖ'nün takımına karşı kurduğu kumpasa karşı İstanbul'daki protesto gösterilerine katıldığını iddia etti.

- Bank Asya'da hesap açtığını hatırlamadı

Eski BAKA Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birim Başkanı Lokman Pehlivan da örgütün sohbetlerine katılmadığını ve örgüt adına bir para almadığını iddia etti.

Yurt dışı gezilerine BAKA görevlisi olarak gittiğini savunan Pehlivan, düzenlenen operasyonda evinde ele geçirilen 1 doların, bir düğünde kendisine arkadaşı tarafından hatıra kalması amacıyla verildiğini ileri sürdü.

İddianamede kırmızı derece ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Pehlivan, bu programı kullanmadığını savundu. Pehlivan, Mahkeme Başkanı Yazıcı'nın 2014 yılında Bank Asya'da neden hesap açtığına ilişkin sorusuna "Böyle bir hesap açtığımı hatırlamıyorum." şeklinde yanıt verdi.

- BAKA Koordinatörü FETÖ'nün okulunda öğretmenlik yapmış

Eski BAKA Isparta Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ali Galip Bilgili de, devletin menfaatine aykırı bir şeye karışmadığını söyledi.

Daha önce örgütün sohbetlerine katıldığını ancak 17-25 Aralık'tan sonra sohbetlere katılmayı bıraktığını iddia eden Bilgili, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan iş adamlarıyla iş görüştüğünü ileri sürdü.

Bilgili, Mahkeme Başkanı Yazıcı'nın daha önce FETÖ'ye ait olan ve kapatılan okullarda matematik öğretmeni olarak görev yapıp yapmadığına ilişkin sorusuna "Evet yaptım." yanıtını verdi.

Bilgili, Isparta'da FETÖ'ye ait bir okulda eğitim gören çocuğunu ne zaman okuldan aldığı sorusuna da "2016 yılında okulun kapatılmasıyla aldım." şeklinde cevap verdi.

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özer Metin'in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 22 Mart'a ertelendi.