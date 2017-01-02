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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakanlık açıklaması: "Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı ...

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:44
Başbakanlık açıklaması: "Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: &quot;Yeni Kanun Hükmünde Kararname hazırlıklarımız devam ediyor, büyük bir kısmı tamamlandı, son rotüşlar yapılıyor. En kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: "YENİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR, BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI, SON ROTÜŞLAR YAPILIYOR. EN KISA ZAMANDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR."
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: &quot;OHAL, laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkarılmıştır. Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, özellikle FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa, OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah OHAL kalksın.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: "OHAL, LAF OLSUN DİYE ÇIKARILMIŞ BİR KARAR DEĞİLDİR. İHTİYACA BİNAEN ÇIKARILMIŞTIR. TÜRKİYE'NİN BU KADAR ÇOK TERÖR SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞU BİR DÖNEMDE, ÖZELLİKLE FETÖ'NÜN DEVLETE SIZMA TEŞEBBÜSLERİNİN BERTARAF EDİLMESİ ZORUNLULUKLARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULURSA, OHAL GEREKTİĞİ KADAR DEVAM EDECEKTİR. BİZ DE İSTERİZ Kİ YARIN SABAH OHAL KALKSIN."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: &quot;(Terör olayları) Hangi planı yaparsanız yapın, Türkiye teröre karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri almaya muktedirdir ve sınır dışındaki operasyonlarını da terör örgütlerinden Türkiye'ye karşı hiçbir zarar gelmeyecek noktaya gelinene kadar sürdürmekte kararlıdır. Cerablus, El-Bab, Membiç, nereye kadar giderse, bütün bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaktan çıkarıldığı noktaya kadar kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımıza, Fırat Kalkanı operasyonumuza devam edeceğiz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: "(TERÖR OLAYLARI) HANGİ PLANI YAPARSANIZ YAPIN, TÜRKİYE TERÖRE KARŞI HEM SINIR İÇERİSİNDE, HEM SINIR DIŞARISINDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA MUKTEDİRDİR VE SINIR DIŞINDAKİ OPERASYONLARINI DA TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TÜRKİYE'YE KARŞI HİÇBİR ZARAR GELMEYECEK NOKTAYA GELİNENE KADAR SÜRDÜRMEKTE KARARLIDIR. CERABLUS, EL-BAB, MEMBİÇ, NEREYE KADAR GİDERSE, BÜTÜN BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYE'YE KARŞI TEHDİT OLUŞTURMAKTAN ÇIKARILDIĞI NOKTAYA KADAR KARARLILIKLA SINIR DIŞI OPERASYONLARIMIZA, FIRAT KALKANI OPERASYONUMUZA DEVAM EDECEĞİZ."