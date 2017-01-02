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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "OHAL, laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkarılmıştır. ...
02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:51
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "OHAL, laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkarılmıştır. Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, özellikle FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa, OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah OHAL kalksın."