Yurtta asayiş

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma ekipleri, hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü yaptırdıkları iddiasıyla operasyon düzenledi.

İl ve Kadirli İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kiremitli köyünde Hint Aseel Hayvanları Koruma ve Geliştirme Derneğinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 12 dövüş horozu, horoz kafesleri, 3 tabanca,1 ruhsatsız av tüfeği ile cam kavanozda 45 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Dernek Başkanı Bülent S. ile horoz sahibi oldukları iddia edilen 6 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 500'er lira para cezası kesildi, 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

- Tekirdağ'da sahte parayla alışveriş yapan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahte parayla alışveriş yaparken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin ilçedeki birçok iş yerinden sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı aldı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.

Takibe alınan M.K, bir iş yerinden sahte parayla alışveriş yaptığı sırada suçüstü yakalandı. M.K'nın üzerinden 2 bin liraya yakın 100'lük banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Manisa merkezli hırsızlık operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli İzmir, Uşak ve Manisa'nın ilçelerinde yapılan operasyonda son üç ayda 19 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.



Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, "iş yerinden çelik kasa hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık, silahlı yağma, gasp, oto hırsızlığı, evrakta sahtecilik" olayları ile ilgili Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince 3 ilde operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, çalıntı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile gümrük kaçağı 781 paket sigara, 220 şişe alkol ve suçlarda kullanıldığı tespit edilen otomobil ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen A.B (23), M.A (19) tutuklandı, V.T, S.C.D, M.I ve E.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltınaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.







