Babel, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

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ANTALYA (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 27 Aralık'ta karşılaşan siyah-beyazlı takım, 5 gün izin yaptı. Öğle saatlerinde Antalya'ya gelerek, Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren Beşiktaş, ilk çalışmasını kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in saha ortasında gerçekleştirdiği kısa toplantının ardından başlayan idmanın ilk bölümünde top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman, gruplar halinde kısa ve uzun mesafede, farklı tempolarla yapılan koşunun ardından açma-germe hareketleriyle sona erdi.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.





- Babel, takımla çalıştı





Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sabah İstanbul'da gerçekleştirilen sağlık kontrolünden sonra 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Babel, Antalya'da başlayan kampa katıldı. 30 yaşındaki futbolcu, gerçekleştirilen idmanın tamamında takımla çalıştı.





- Quaresma izinli, Aboubakar milli takımda





Beşiktaş'ın antrenmanına Portekizli Ricardo Quaresma ile Kamerunlu Vincent Aboubakar katılmadı.

Quaresma'nın izinli olduğu için, Aboubakar'ın Kamerun Milli Takımı ile 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edeceği için kampa katılmadığı bildirildi.





- Veli Kavlak, takımla çalıştı





Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Veli Kavlak, takımla çalıştı.

Sakatlığı nedeniyle 5 kez ameliyat edilen ve uzun süre sahalardan uzak kalan Veli'nin sözleşmesi sezon başında yarım sezonluğuna dondurulmuştu.





- Dört genç kampa alındı





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası kampına altyapıdan 4 futbolcu dahil etti.

Güneş, 21 yaş altı takımından kaleci Hüseyin Yılmaz, savunma oyuncusu Fatih Aksoy, orta saha Muhammed Enes Durmuş ve Sedat Şahintürk'ü Belek'teki kampa getirdi.



