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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzonspor, Pereira'yı borsaya bildirdi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 19:31


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, en son Portekiz'in Sporting Lizbon takımında forma giyen sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

32 yaşında 1,72 boyundaki oyuncu, bu sezon Sporting Lizbon takımında UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere toplam 14 karşılaşmada 1186 dakika forma giymişti.


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