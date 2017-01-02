Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23 ila 26,28 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|26,28
|25,00
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|5,79
|5,79
|5,79
|ESKS
|Kuru Soğan
|KG
|1,25
|1,25
|1,25
|HTS
|Patates
|KG
|1,28
|1,28
|1,28
|HTS
|Elma
|KG
|2,95
|2,95
|2,95
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış