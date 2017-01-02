03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'taki doğalgaz zehirlenmesi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 20:15

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, kentteki özel bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen doğalgaz zehirlenmesiyle ilgili hastanelerde tedavisi tamamlanan öğrencilerin tamamının taburcu edildiğini bildirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin bilgiler verilerek, "​İlimizde özel bir öğrenci pansiyonunda doğalgaz sızıntısı nedeniyle 21 öğrenci zehirlenmiş ve ayrıca diğer öğrencilerde zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiştir. Öğrencilerin bir kısmı ayakta, bir kısmı da müşahede altında tutulmuş,yapılan kontrollerin ardından öğrencilerin tamamı taburcu edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Sivas Valiliğinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan 68 kız öğrenci sabaha karşı baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesiyle Numune Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü
YEREL

ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
Sivas Valiliği'nden doğalgaz zehirlenmesi açıklaması
YEREL

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ AÇIKLAMASI
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Cumhuriyet Üniversitesi'nde engellilere özel servis aracı
YEREL

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NDE ENGELLİLERE ÖZEL SERVİS ARACI
ÇEDAŞ, döviz bozduran muhtarlara LED ampul hediye etti
YEREL

ÇEDAŞ, DÖVİZ BOZDURAN MUHTARLARA LED AMPUL HEDİYE ETTİ
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Sivas'ta 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
YEREL

SİVAS'TA 36 KÖY YOLUNDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Koyulhisar'da ihtiyaç sahiplerine odun yardımı
YEREL

KOYULHİSAR'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ODUN YARDIMI
Sivas'ta 68 üniversite öğrencisi doğalgazdan zehirlendi
YEREL

SİVAS'TA 68 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ DOĞALGAZDAN ZEHİRLENDİ