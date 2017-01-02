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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Bakanlar Kurulu toplantısı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 20:16

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki terör saldırısının, 2017 yılının ilk dakikalarında, ilk saatlerinde yapılmış olmasının verdiği önemli bir mesaj olduğuna işaret ederek, "2016 Türkiye için bölgemiz için zor bir yıl oldu. Terör örgütleri eş zamanlı olarak, arkalarındaki stratejik ittifaklarını da kullanarak 2016 yılında Türkiye'ye karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. Milletçe, 2017 geliyor, inşallah güzel günler gelecek ve Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek, 2017'yi esenlik, barış ve kardeşlik içerisinde geçirecek diye ümit ve temenni ettiğimiz bir anda maalesef bu hain saldırıyı gerçekleştirerek şu mesajı vermek istiyorlar; '2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devam edeceğiz'. Biz de onlara diyoruz ki 2017'de nerede olursanız olun inlerinize gireceğiz. Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi milletçe karşı karşıya kalınan hain saldırı sonrası bir kere daha en üst düzeyde bütün nefret ve kararlılıkla bu olayı kınadıklarını belirten Kurtulmuş, olayı yapanları, yaptıranları, arkasındaki güçleri telin ettiklerini ve bu terör saldırılarına karşı teslim olmayacaklarını bir kere daha ifade ettiklerini dile getirdi.

Kurtulmuş, bir kısmı Türk vatandaşı bir kısmı da Türkiye'nin misafiri olarak o gece eğlence mekanında bulunurken hain, alçak, korkak saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve ülkelerindeki bütün milletlerine ayrı ayrı taziyelerini bildirdi.

"Bu hain saldırı, Türkiye'nin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı saldırılardan bir yenisidir ve niteliği itibarıyla da önceki saldırılardan önemli derecede farklılıklar arz etmektedir." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu saldırının mahiyeti itibarıyla, milletçe saldırıyı anlamamız ve iyi cevap verebilmemiz bakımından saldırının üç önemli noktadaki özelliklerine dikkat çekmek isterim. Bunlardan birincisi, 2017 yılının ilk dakikalarında, ilk saatlerinde yapılmış olmasının verdiği önemli bir mesaj var. 2016 Türkiye için, bölgemiz için zor bir yıl oldu. Terör örgütleri eş zamanlı olarak, arkalarındaki stratejik ittifaklarını da kullanarak 2016 yılında Türkiye'ye karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. Milletçe, 2017 geliyor, inşallah güzel günler gelecek ve Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek, 2017'yi esenlik, barış ve kardeşlik içerisinde geçirecek diye ümit ve temenni ettiğimiz bir anda maalesef bu hain saldırıyı gerçekleştirerek şu mesajı vermek istiyorlar; '2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devam edeceğiz.' Biz de onlara diyoruz ki 2017'de nerede olursanız olun inlerinize gireceğiz. Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz."

- "Başarımızı hazmedemeyen güçlerin yönlendirdiği anlaşılıyor"

Numan Kurtulmuş, terör saldırısı ile Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına da bir mesaj verildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İkinci verilen mesaj, Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen mesajdır. Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde, başarılı ve kararlı bir şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonların hem terör örgütlerini hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor. Özellikle son zamanlardaki sahadaki başarımızı hazmedemeyen güçlerin, terör eylemini yönlendirdiği anlaşılıyor. Hangi planı yaparsanız yapın Türkiye, teröre karşı hem sınır içerisinde hem sınır dışarısında her türlü tedbiri almaya muktedirdir ve sınır dışındaki operasyonları da terör örgütlerinden Türkiye'ye karşı hiçbir zarar gelmeyecek noktaya gelene kadar sürdürmekte kararlıdır. Cerablus, El Bab, Membiç... Nereye kadar giderse... Bütün bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaktan çıkarıldığı noktaya kadar, kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımıza, Fırat Kalkanı Operasyonumuza devam edeceğiz."

Saldırıyla Türkiye'deki halklar arasında birtakım ayrışmaların ortaya konulmaya çalışıldığına işaret eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü mesaj, bu terör eylemiyle birlikte, maalesef Türkiye'de halkımız arasında hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ve maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz, dengesiz bir takım propagandalarla da halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamına yakını, bu konuda son derece şuurlu ve tecrübelidir. Terörün dininin, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir. Terör örgütleri kime saldırırsa saldırsın, hangi amaçla saldırırsa saldırsın, saldıranın mezhebi, meşrebi, dini, diyaneti ne olursa olsun, aslında saldırılanın insanlık olduğunun, Müslümanlık olduğunun ve bu toprakların birikiminin olduğunun farkındadır. Dolayısıyla o akşam o saldırıyı yapanların ve arkasındaki güçlerin, herhangi bir dini motivasyona sahip örgütü işaret ediyor olması, bu meselenin Müslümanlıkla bir ilgisi olduğu anlamına asla gelmez. Müslümanlık, adı üstünde barış dinidir. Bırakın herhangi bir insana, suçsuz, hiçbir şekilde günahı olmayan masum 39 cana kastetmeyi, savaş meydanlarında dahi kendisiyle savaşmayan insanlara karşı hiçbir şekilde savaşmaz. Böylesine kutsal bir inancın mensuplarının, bu kadar hainane bir şekilde böyle kahpe bir saldırıyı düzenlemeleri, halkımızın arasında ayrışmalara neden olmak amacıyla yapılmış bir iştir. Onun için herkes uyanık olmalı. Bu olay ha bir eğlence yerinde ha bir ibadethane ha bir eğitim yuvasında ha bir fabrikada iş yerinde ya da çarşıda pazarda yapılmış, hiçbir farkı yoktur. Terörü yapanın inancının, mezhebinin, meşrebinin önemi olmadığı gibi terör mağdurlarının da dininin, diyanetinin hiçbir önemi yoktur. Hepsi masum insanlardır ve hepsinin hayatı kutsaldır ve bu kutsal hayatlara kastetmiş olanları bir kere daha lanetliyoruz. Elleri kırılsın. Onlara bu işi yaptıranların da bir kere daha kendilerine çeki düzen vermelerini istiyoruz. Türkiye, bu hain saldırılara pabuç bırakmayacaktır. Bu üçüncü özelliği bakımından da milletimizin uyanık olmasını istirham ediyoruz. Milletimiz, teröre karşı yekvücut olmak durumundadır. Beşiktaş saldırısında nasıl yekvücut olduysak, Kayseri saldırısında nasıl yekvücut olduysak, Ortaköy saldırısında da yekvücut olacağız. Bu hainlerin hepsini bir ve beraber olduklarının, aynı karanlık odalardan yönetilen birtakım köleler olduklarının bilinciyle teröre karşı hep beraber, omuz omuza yan yana duracağız. Bu çerçevede milletimize bir kere daha gün, birlik ve beraberlik günüdür diyorum. Milletçe yekvücut olarak teröre karşı mücadele etme günüdür diyorum ve lütfen aramızda şuursuzca ve belki bir kısmı da kasıtla bir şekilde hayat tarzları üzerinden milletimizi bölmeye çalışanlara da asla prim vermememiz gerektiğini bir kere daha ifade ediyorum."

- Uluslararası camiaya çağrı

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bu terör saldırısı karşısında çağrılarının bir kısmının da uluslararası camiaya olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terörden bu kadar canı yanmış olan bir ülkenin mensupları olarak bir kez daha şunu söylemek hakkımızdır. Artık uluslararası camia, terörün karşısında çifte standartlı davranmayı bırakmalıdır. Her terör saldırısından sonra timsahın gözyaşları mesabesindeki birtakım taziye dileklerinin, temennilerinin hiçbir anlam ifade etmediğini bir kere daha söylemek isterim. Bu terör örgütleri bu kadar büyük silah, istihbarat, lojistik ve siyasi destekleri almaya devam ettiği sürece, değil Türkiye, dünyanın hiçbir ülkesi terör saldırılarından korunmuş olmayacaktır. Eğer samimiysek terörün dünyada bir küresel tehdit olmaktan çıkmasını istiyorsak gelin uluslararası camianın bütün güçleri, bütün ülkeler hep beraber olalım. Hep beraber teröre karşı, bütün terör örgütlerini, bir vekalet savaşının aracı olarak kullanmaktan vazgeçerek bir kenara bırakalım ve terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele verelim. Bu, Türkiye olarak son derece zorunlu olan bir çağrımızdır. Bütün dünyaya, bütün uluslararası camiaya yaptığımız bir çağrımızdır. Ayrıca siyasi farklılıkları, görüşleri, dinleri, diyanetleri, hayat tarzları ne olursa olsun herkese bir çağrıda daha bulunuyoruz; gelin insanlık cephesinde, ortak bir cephede buluşalım. Ama, fakat, şöyle, böyle demeden, terörün türlerini ayırmadan, bu terör örgütü iyidir, şuradaki terör iyidir, buradaki terör kötüdür diyerek terör örgütlerini tasnif etmeden bütün dünyada ahlaktan, insanlıktan, insan onurundan yana olanlar, insanlık cephesinde buluşalım ve bunun karşısında olan bu vahşilere, canilere, terörist çetelere ve arkasındaki karanlık akıllara karşı mücadelemizi sürdürelim."

(Sürecek)

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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: &quot;Yeni Kanun Hükmünde Kararname hazırlıklarımız devam ediyor, büyük bir kısmı tamamlandı, son rotüşlar yapılıyor. En kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.&quot;
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BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: "YENİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR, BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANDI, SON ROTÜŞLAR YAPILIYOR. EN KISA ZAMANDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR."
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: &quot;OHAL, laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkarılmıştır. Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, özellikle FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa, OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah OHAL kalksın.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: "OHAL, LAF OLSUN DİYE ÇIKARILMIŞ BİR KARAR DEĞİLDİR. İHTİYACA BİNAEN ÇIKARILMIŞTIR. TÜRKİYE'NİN BU KADAR ÇOK TERÖR SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞU BİR DÖNEMDE, ÖZELLİKLE FETÖ'NÜN DEVLETE SIZMA TEŞEBBÜSLERİNİN BERTARAF EDİLMESİ ZORUNLULUKLARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULURSA, OHAL GEREKTİĞİ KADAR DEVAM EDECEKTİR. BİZ DE İSTERİZ Kİ YARIN SABAH OHAL KALKSIN."

Başbakanlık açıklaması: &quot;Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız.&quot;
YEREL

BAŞBAKANLIK AÇIKLAMASI: "BEKA MÜCADELESİ VERDİĞİMİZ ŞU GÜNLERDE KURULAN BU UCUZ TUZAKLARA KARŞI VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMASI GEREKMEKTEDİR. ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN MENFAATLERİYLE BAĞDAŞMAYAN BU TÜR PAYLAŞIMLAR AYNI ZAMANDA SUÇ TEŞKİL EDEBİLECEKTİR. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK EDECEK BU PAYLAŞIMLARI YAPANLARLA İLGİLİ YASAL SÜREÇLERİN BAŞLADIĞINI KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ."
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: &quot;(Terör olayları) Hangi planı yaparsanız yapın, Türkiye teröre karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri almaya muktedirdir ve sınır dışındaki operasyonlarını da terör örgütlerinden Türkiye'ye karşı hiçbir zarar gelmeyecek noktaya gelinene kadar sürdürmekte kararlıdır. Cerablus, El-Bab, Membiç, nereye kadar giderse, bütün bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaktan çıkarıldığı noktaya kadar kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımıza, Fırat Kalkanı operasyonumuza devam edeceğiz.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: "(TERÖR OLAYLARI) HANGİ PLANI YAPARSANIZ YAPIN, TÜRKİYE TERÖRE KARŞI HEM SINIR İÇERİSİNDE, HEM SINIR DIŞARISINDA HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA MUKTEDİRDİR VE SINIR DIŞINDAKİ OPERASYONLARINI DA TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TÜRKİYE'YE KARŞI HİÇBİR ZARAR GELMEYECEK NOKTAYA GELİNENE KADAR SÜRDÜRMEKTE KARARLIDIR. CERABLUS, EL-BAB, MEMBİÇ, NEREYE KADAR GİDERSE, BÜTÜN BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYE'YE KARŞI TEHDİT OLUŞTURMAKTAN ÇIKARILDIĞI NOKTAYA KADAR KARARLILIKLA SINIR DIŞI OPERASYONLARIMIZA, FIRAT KALKANI OPERASYONUMUZA DEVAM EDECEĞİZ."