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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
02 Ocak 2017 Pazartesi, 22:09
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, saat 22.00'de bitti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 7 saat sürdü.