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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

03 Ocak 2017 Salı, 01:22

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, hafif ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çameli istikametinden Acıpayam'a doğru ilerleyen Ömer Acar yönetimindeki 48 Z 0437 plakalı hafif ticari araç, Bedirbey Mahallesi Aligöz mevkisinde yol kenarında park halindeki 80 FC 188 plakalı kamyona çarptı.

Hafif ticari araçta bulunan sürücü Acar ile Yusuf Ay, İsmail Turgut ve Veli Özkılıç, çarpmanın etkisiyle sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bu kişilerden Acar, Ay ve Turgut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Özkılıç ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen 3 kişinin cesetleri, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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