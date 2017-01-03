03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakanlar Kurulu kararı

03 Ocak 2017 Salı, 02:10

ANKARA (AA) - İstanbul'un Sarıyer ve Antalya'nın Kepez ilçelerine bağlı bazı mahallelerin sınırları içinde yer alan bazı bölgeler, Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Çamlıtepe (Derbent) ve Darüşşafaka mahalleleri ile Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi sınırları içinde kalan bazı alanlar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre riskli alan ilan edildi.

İLGİLİ HABERLER

Venezuela'da askeri helikopter kayıp
YEREL

VENEZUELA'DA ASKERİ HELİKOPTER KAYIP
TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu
YEREL

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'IN SAĞLIK DURUMU

GÜNDEM / 3 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 3 OCAK 2017
EPDK kurul kararı
YEREL

EPDK KURUL KARARI

EPDK'dan 22 şirkete 8,65 milyon liralık ceza
YEREL

EPDK'DAN 22 ŞİRKETE 8,65 MİLYON LİRALIK CEZA
Kahramankazan'da kartpostallık görüntüler
YEREL

KAHRAMANKAZAN'DA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, gün içinde yaşanan çatışmalar ve topçu atışları sonucu 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, çoğu ağır 37 örgüt mensubu yaralandı. Terör örgütünün El Bab ve Bzagah’da bulunan barınma yeri ve cephanelik olarak kullandığı 4 hedef de hava harekatı ile imha edildi.
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI KAPSAMINDA, GÜN İÇİNDE YAŞANAN ÇATIŞMALAR VE TOPÇU ATIŞLARI SONUCU 18 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, ÇOĞU AĞIR 37 ÖRGÜT MENSUBU YARALANDI. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EL BAB VE BZAGAH’DA BULUNAN BARINMA YERİ VE CEPHANELİK OLARAK KULLANDIĞI 4 HEDEF DE HAVA HAREKATI İLE İMHA EDİLDİ.
Başkentte yangın
YEREL

BAŞKENTTE YANGIN
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişimleri
YEREL

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİMLERİ

GÜNCELLEME - Brezilya'da hapishane ayaklanması
YEREL

GÜNCELLEME - BREZİLYA'DA HAPİSHANE AYAKLANMASI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 3 OCAK 2017
Avrasya Tüneli'nde yeni geçiş ücretleri belli oldu
YEREL

AVRASYA TÜNELİ'NDE YENİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
On Numara çekildi (2)
YEREL

ON NUMARA ÇEKİLDİ (2)
On Numara çekildi (1)
YEREL

ON NUMARA ÇEKİLDİ (1)
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

Irak'taki bombalı saldırılar
YEREL

IRAK'TAKİ BOMBALI SALDIRILAR
38. Dakar Rallisi başladı
YEREL

38. DAKAR RALLİSİ BAŞLADI
Somali'de havalimanı yakınındaki patlama
YEREL

SOMALİ'DE HAVALİMANI YAKININDAKİ PATLAMA
Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması
YEREL

BAKANLIKTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Bakanlar Kurulu toplantısı
YEREL

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI