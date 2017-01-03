Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Seydi̇şehi̇r-Akseki̇ yolunun Alacabel mevki̇si̇ ile Pozantı-Adana yolunda tır geçi̇şleri̇ne izin verilmiyor. Küçük araçlara ise zi̇nci̇r taktırılıyor.
Kaynarca-Karasu Acarlar Langozu mevki̇si sel tahri̇batı, Pozantı-Tarsus, Akçay-Cumaçay-Ağrı, İki̇zdere-İspi̇r Ovi̇t Dağı mevki̇si̇ ı̇se kar ve ti̇pi̇ nedeni̇yle trafi̇ğe kapandı.
İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe-Narlıdere arası İzmir istikametinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle tek şerit trafiğe kapalı olacak.