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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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EPDK kurul kararı

03 Ocak 2017 Salı, 08:50

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), LPG piyasasında unvan, adres veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tadiline ilişkin başvuruları süresinde yapmayan lisans sahiplerinin lisans tadil bedelinin 5 katını ödemeleri kararlaştırıldı.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, unvan, adres veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı tadiline ilişkin başvuru yükümlülüklerini süresinde yerine getirmediği tespit edilen LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri, LPG taşıma lisansı sahipleri, LPG tüpü imalatı lisansı sahipleri ve LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisansı sahipleri, yönetmelikte belirtilen sürelerden sonraki bir tarihte lisans tadil başvurusunda bulunmaları halinde, tadil talebinde bulunulan yılın uygulanmakta olan bedelin 5 katını ödeyerek söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar.

Ayrıca, adres değişikliği nedeniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla adres tadiline ilişkin başvurularını süresinde yerine getirmediği tespit edilen LPG dağıtıcı ve depolama lisansı sahipleri de o yıl uygulanmakta olan lisans tadil bedelinin 5 katını ödeyecek.


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