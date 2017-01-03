YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GÜNDEM / 3 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek, Türk-İş heyetini kabul edecek.



(Ankara/14.00/17.00)



2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.



(TBMM/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP, HDP ve MHP'nin TBMM grupları toplanacak.



(TBMM/13.30/12.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca düzenlenen "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" kampanyasında toplanan yardımların yer aldığı 100 tırın Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlanması törenine katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşülecek; Kişisel Verileri Koruma Kurulundan boşalan iki üyelik için seçim yapılacak.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ



1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin aralık ayı ihracat rakamlarını açıklayacak, 2016 yılı ihracat verilerini değerlendirecek.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Metrosu’nda incelemede bulunacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TÜİK, aralık ayı tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



4- Hazine, 5 ve 9 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.



(Ankara)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR



1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit-Aris ve Stelmet-Beşiktaş Sompo Japan maçları oynanacak.



(Balıkesir/20.00/Zielona Gora/20.30) (Fotoğraflı)



2- Voleybolda kadın milli takımlarının yeni antrenörü Giovanni Guidetti ve erkek milli takımlarının yeni antrenörü Joshko Milenkoski için Burhan Felek Voleybol Salonu'nda imza töreni düzenlenecek.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)



3- Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının Antalya'daki kampları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)







ÖZEL HABER



1- "Türkiye ve KKTC tam bir iş birliği içinde"



- KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün:



- "(Cenevre'de yapılacak Kıbrıs görüşmeleri) Eğer bu görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa Kıbrıs Türk tarafının da anavatan Türkiye'nin de mutlaka söyleyeceği söz vardır, bir 'B planı' mutlaka vardır."



- "Tam bir iş birliği içerisinde görüş birliği içerisinde hareket edeceğimiz bir dönem var"



- "Kıbrıs Rum tarafının öyle ayrı, bağımsız bir devlet olacağım diye bir derdi yok. Böyle bir söylemi yok. Tek derdi var, Yunanistan'la birleşmek"



- "Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili, ki o da TSK'nın ordaki askeri varlığıdır. Bundan asla vazgeçmemiz mümkün değil. Bunu pazarlık konusu dahi etmeyiz, bir santimine dahi dokundurmayız. Burada da Türkiye ile tam bir görüş birliğimiz var"



(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara)



2- GRAFİKLİ - Fırat Kalkanı "hayat" verdi

- Dört ayı geride bırakan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye-Suriye sınırında terör örgütlerinin tehditlerini bertaraf ederken, savaş yorgunu bölge halkının hayatına da insani dokunuşların yapılmasını sağladı

- Yaklaşık bin 900 kilometrekare alanın terör unsurlarından temizlenmesine vesile olan harekatın sembolü haline gelen Cerablus ise ülkesinde ölüm tehdidi hissedenlerin "güvenli limanı", vatan hasreti çekenlerin de sığınağı oldu

- Sağlıktan eğitime, altyapıdan içme suyu ve elektriğe kadar birçok yaşamsal ihtiyacı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan Cerablus'un nüfusu, yatırımlar sayesinde hızla artarak 3 bin 500'den yaklaşık 35 bine yükseldi

- Nüfus artışıyla beraber çarşı pazarıyla Anadolu illerini andıran Cerablus'ta giyim mağazalarından lokantalara, pastaneden oto yıkamaya kadar birçok işletmenin yer aldığı kentte son olarak kuyumcu da faaliyete geçti

- Harekat kapsamında Cerablus ve Çobanbey'i özgürleştiren ÖSO'nun şimdiki hedefindeki El-Bab'ta da önemli aşamalar kaydedildi



(Kerem Kocalar/Gaziantep)



3- "Devler" 2016'da 42,6 milyar lira daha değerlendi



- 2015 sonunda 329 milyar 792,7 milyon lira olan Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri, geçen yılın sonunda 372 milyar 452,6 milyon liraya yükseldi



- Piyasa değeri 2015 sonu itibarıyla en yüksek olan 20 şirketten 12'si geçen yıl değerini artırırken, değer artışında şampiyon 7 milyar 350 milyon lira ile Ereğli Demir Çelik oldu



- 2016 sonunda Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin 8'ini bankalar oluşturdu



(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)







***







Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER