Jeotermal kaynak sahaları ihale edilecek

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ANKARA (AA) - Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından, 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

İdarenin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Afyonkarahisar'ın Merkez, İhsaniye ve Sandıklı ilçelerindeki 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 30 bin 675 lira ile 93 bin 32 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 18 Ocak 2017 tarihinde saat 14.00'te Afyonkarahisar İl Özel İdaresi binasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) de 380 kilovoltluk Bartın-Akçakoca ve 380 kilovoltluk Akçakoca-Karasu-Çekmeköy enerji iletim hatlarına ait Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması ve ÇED kararlarının temini işini ihale edecek.

İhale, 12 Ocak 2017 tarihinde saat 14.00'te TEİAŞ'ın Sakarya'daki 5'inci Bölge Müdürlüğünde yapılacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü de Manisa'nın Soma ilçesindeki, Işıklar yer altı karo sahası mevki ve civarındaki stoklardan 250 bin ton kömürün yüklenmesi ve Soma B Termik santralinin 1-4 ile 5-6 üniteleri veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işini ihaleye çıkardı.

Açık ihale usulüyle yapılacak ihale, 19 Ocak 2017 tarihinde saat 14.00'te Soma'daki işletme müdürlüğünde gerçekleştirilecek.



