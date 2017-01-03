Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu ve yer yer sisli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 32, Ardahan'da 30, Erzurum'da 23, Ağrı'da 16, Iğdır ve Erzincan'da 9 ve Tunceli'de 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 3, Ağrı'da 7, Erzurum'da 8, Ardahan'da 9 ve Kars'ta da 11 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 58, Erzurum ve Ardahan'da 23, Kars'ta 21, Iğdır'da 12, Tunceli'de 10, Erzincan'da 1 santimetre olarak belirlendi.

Yetkililer, vatandaşların bölge genelindeki kuvvetli buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranması uyarısında bulundu.