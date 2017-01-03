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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2016 yılında yüzde 8,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,94 arttı. ...