112 kar kış dinlemedi "hızır" gibi yetişti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de sağlık çalışanları, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollara rağmen şifa bekleyenlere büyük çabaların ardından ulaştı.

112 ekipleri, merkezle Kofçaz ilçesini bağlayan karayolunun hafta sonu kapanması sonucu ilçede ve ilçeye bağlı köylerde kimi böbrek hastası, kimi düşme sonucu yaralanan 12 hastaya engelleri aşarak yetişti.

En uzun süreni ise diyalize girmesi gereken Ali Kodak'a (65) ulaşmak oldu.

Kofçaz ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kocatarla köyünde yaşayan Kodak'ın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri ihbarı alır almaz yola çıktı ancak köy yolunun kapalı olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi görevlilerinden yardım istedi.

Ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından ambulansla Ali Kodak'ı köyden ambulansla alarak Kırklareli Devlet Hastanesine ulaştırdı.







