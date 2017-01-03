Fiyat artışları (1)

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ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl yüzde 8,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 9,94 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında aylık bazda ise TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 2,98 artış gösterdi.

Aralık itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre, tüketici fiyatları yüzde 7,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,3 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta aylık bazda enflasyonun yüzde 0,99 artmasını beklerken, 2016'da ise yüzde 7,83 artış öngörmüşlerdi. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri en yüksek yüzde 8,49, en düşük yüzde 7,4 aralığında yer almıştı.

Bu arada, kasımda TÜFE yüzde 0,52, Yİ- ÜFE yüzde 2 artmıştı. Yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 7, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 6,41 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ocak 1,85 0,41 0,56 1,65 1,98 1,10 1,82 0,58 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 Şubat 1,45 0,73 0,56 0,30 0,43 0,71 -0,02 1,66 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,20 -0,2 Mart 0,58 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,94 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40 Nisan 0,60 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 2,35 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52 Mayıs -0,36 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56 0,58 -1,15 0,15 0,53 1,00 -0,52 1,11 1,48 Haziran -0,56 -1,43 -0,90 0,76 0,31 -0,51 0,47 -0,50 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41 Temmuz -0,48 -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09 1,16 -0,16 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21 Ağustos 0,40 0,73 0,56 -0,10 0,09 0,40 -0,29 1,15 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08 Eylül 1,23 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89 0,18 0,51 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53 0,29 Ekim 1,83 3,27 1,96 1,80 1,90 1,55 1,44 1,21 1,60 0,17 0,69 0,92 -0,20 0,84 Kasım 0,03 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67 0,52 -0,31 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2 Aralık -0,30 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,64 1,31 1,00 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98

Yıllık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ocak 8,19 4,90 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 6,30 10,80 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94 Şubat 10,13 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 6,82 10,87 9,15 1,84 12,40 3,10 4,47 Mart 9,56 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61 7,46 8,58 10,08 8,22 2,30 12,31 3,41 3,80 Nisan 10,19 4,26 11,14 6,13 9,38 7,91 6,57 10,42 8,21 7,65 1,70 12,98 4,80 2,87 Mayıs 9,10 7,17 8,28 6,51 9,66 8,09 6,58 9,21 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52 3,25 Haziran 8,37 6,24 8,87 8,30 9,16 7,20 7,64 7,64 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73 3,41 Temmuz 7,58 6,31 9,07 8,88 9,32 6,81 8,79 8,24 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62 3,96 Ağustos 8,33 6,65 8,88 8,17 9,54 7,14 8,05 9,03 11,00 4,56 6,38 9,88 6,21 3,03 Eylül 9,24 6,15 9,19 7,88 8,86 7,95 7,28 8,91 12,15 4,03 6,23 9,84 6,92 1,78 Ekim 8,62 7,66 7,80 7,71 8,96 7,58 7,16 9,92 12,58 2,57 6,77 10,10 5,74 2,84 Kasım 7,29 9,48 6,37 7,32 9,15 8,10 7 8,17 13,67 3,60 5,67 8,36 5,25 6,41 Aralık 6,40 10,45 6,16 7,40 8,17 8,81 8,53 8,87 13,33 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94

(Sürecek)