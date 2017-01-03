Fiyat artışları (1)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl yüzde 8,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 9,94 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında aylık bazda ise TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 2,98 artış gösterdi.
Aralık itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre, tüketici fiyatları yüzde 7,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,3 arttı.
- Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta aylık bazda enflasyonun yüzde 0,99 artmasını beklerken, 2016'da ise yüzde 7,83 artış öngörmüşlerdi. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri en yüksek yüzde 8,49, en düşük yüzde 7,4 aralığında yer almıştı.
Bu arada, kasımda TÜFE yüzde 0,52, Yİ- ÜFE yüzde 2 artmıştı. Yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 7, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 6,41 olarak gerçekleşmişti.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim
TÜFE
Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ocak
1,85
0,41
0,56
1,65
1,98
1,10
1,82
0,58
2,36
0,38
-0,18
3,32
0,33
0,55
Şubat
1,45
0,73
0,56
0,30
0,43
0,71
-0,02
1,66
1,72
-0,09
-0,13
1,38
1,20
-0,2
Mart
0,58
0,42
0,41
0,66
1,13
1,19
-0,04
1,94
1,22
0,36
0,81
0,74
1,05
0,40
Nisan
0,60
0,87
1,52
0,42
1,34
1,63
0,78
2,35
0,61
0,08
-0,51
0,09
1,43
0,52
Mayıs
-0,36
2,42
-0,21
0,15
0,40
0,56
0,58
-1,15
0,15
0,53
1,00
-0,52
1,11
1,48
Haziran
-0,56
-1,43
-0,90
0,76
0,31
-0,51
0,47
-0,50
0,01
-1,49
1,46
0,06
0,25
0,41
Temmuz
-0,48
-0,41
-0,23
0,31
0,45
0,09
|1,16
-0,16
-0,03
-0,31
0,99
0,73
-0,32
0,21
Ağustos
0,40
0,73
0,56
-0,10
0,09
0,40
|-0,29
1,15
1,76
0,26
0,04
0,42
0,98
0,08
Eylül
1,23
0,75
1,03
0,77
0,14
0,89
|0,18
0,51
1,55
1,03
0,88
0,85
1,53
0,29
Ekim
1,83
3,27
1,96
1,80
1,90
1,55
|1,44
1,21
1,60
0,17
0,69
0,92
-0,20
0,84
Kasım
0,03
1,73
0,38
0,01
0,18
0,67
|0,52
-0,31
0,65
1,66
0,62
-0,97
-1,42
2
Aralık
-0,30
0,58
0,38
0,46
-0,44
0,21
|1,64
1,31
1,00
-0,12
1,11
-0,76
-0,33
2,98
Yıllık Değişim
TÜFE
Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ocak
8,19
4,90
10,61
7,31
7,75
7,24
9,58
6,30
10,80
11,13
1,88
10,72
3,28
5,94
Şubat
10,13
4,16
10,43
7,03
7,89
7,55
8,78
6,82
10,87
9,15
1,84
12,40
3,10
4,47
Mart
9,56
3,99
10,43
7,29
8,39
7,61
7,46
8,58
10,08
8,22
2,30
12,31
3,41
3,80
Nisan
10,19
4,26
11,14
6,13
9,38
7,91
6,57
10,42
8,21
7,65
1,70
12,98
4,80
2,87
Mayıs
9,10
7,17
8,28
6,51
9,66
8,09
6,58
9,21
9,63
8,06
2,17
11,28
6,52
3,25
Haziran
8,37
6,24
8,87
8,30
9,16
7,20
7,64
7,64
10,19
6,44
5,23
9,75
6,73
3,41
Temmuz
7,58
6,31
9,07
8,88
9,32
6,81
8,79
8,24
10,34
6,13
6,61
9,46
5,62
3,96
Ağustos
8,33
6,65
8,88
8,17
9,54
7,14
8,05
9,03
11,00
4,56
6,38
9,88
6,21
3,03
Eylül
9,24
6,15
9,19
7,88
8,86
7,95
7,28
8,91
12,15
4,03
6,23
9,84
6,92
1,78
Ekim
8,62
7,66
7,80
7,71
8,96
7,58
7,16
9,92
12,58
2,57
6,77
10,10
5,74
2,84
Kasım
7,29
9,48
6,37
7,32
9,15
8,10
7
8,17
13,67
3,60
5,67
8,36
5,25
6,41
Aralık
6,40
10,45
6,16
7,40
8,17
8,81
8,53
8,87
13,33
2,45
6,97
6,36
5,71
9,94
(Sürecek)