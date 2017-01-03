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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Trakya'da kış

03 Ocak 2017 Salı, 10:13
Trakya'da kış

EDİRNE (AA) - Trakya'da soğuk hava etkili olurken, bölgede hafta sonu ise kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Edirne'de, ayazın yanı sıra yoğun sis de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Çukurda kalan bölgeler ile Tunca ve Meriç Nehri'nin geçtiği alanlarda sisin etkisi daha fazla hissedilirken, sis sürücülerin trafikteki seyrini de zorlaştırdı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yerler ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin simgesi olan ve dört bir yanından görülebilen Selimiye Camisi ve diğer pek çok tarihi yapıyı yoğun sis nedeniyle görebilmek de zorlaştı.

Kentte, öğle saatlerinde dağılacak olan sisin akşam saatlerinde etkisini yeniden artıracağının tahmin edildiği belirtildi. Edirne'de cuma gününden itibaren hafta sonu yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

- Kırklareli

Kırklareli’nde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesi nedeniyle yollarda buzlanmalar oluştu. Bu durum hem yaya hem de sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştiriyor.

Buzla mücadelede bent merkezinde belediye, Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yarından itibaren karla karışık yağmur, hafta sonu ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde ulaşıma engel bir durum bulunmuyor.

İlde soğuk havanın en etkili hissedildiği Hayrabolu ilçesinde sıcaklık, sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle buz tutan Hayrabolu-Tekirdağ Karayolu'nun bazı bölgelerinde gece saatlerinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları ekipleri buzla mücadelesini sürdürüyor.

Kentte cuma günü kar yağışı bekleniyor.

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