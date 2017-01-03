Voleybol: Kupa Voley

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Kupa Voley'de, final etaplarının maç programı belli oldu.
Final etapları, erkeklerde 10-12 Ocak'ta Balıkesir, kadınlarda ise 15-17 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Final etaplarının ilk gününde çeyrek final, 2. gününde yarı final maçları yapılacak ve son gün final maçları oynanacak.
Final etaplarında çeyrek final maç programları şöyle:
- Erkekler (Balıkesir Yeni Salon)
10 Ocak Salı:
12.00 Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor
14.00 Fenerbahçe-Maliye Piyango
16.30 Arkas Spor-Halkbank
18.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray
11 Ocak Çarşamba:
16.00 Yarı final
19.00 Yarı final
12 Ocak Perşembe:
19.00 Final
- Kadınlar (Ankara TVF Başkent)
15 Ocak Pazar:
12.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor
14.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor
16.30 Eczacıbaşı VitrA-Halkbank
18.30 Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor
16 Ocak Pazartesi:
16.00 Yarı final
19.00 Yarı final
17 Ocak Salı:
19.00 Final