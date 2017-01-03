ANKARA (AA) - Ampute Futbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ikinci yarı fikstürü belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10 takımın mücadele ettiği ligde ikinci yarı 19 Mart'ta oynanacak 10. hafta maçlarıyla başlayacak.
Osmanlı Engelliler'in ilk devresini lider bitirdiği ligde sezon 14 Mayıs'ta yapılacak 18. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:
İstanbul Yeditepe-Antalya ASAT Gençlik
Anadolu Erciyes-TSK Rehabilitasyon Merkezi
İstanbul Özürlüler-Pendik Engelliler
Melikgazi Belediyespor-Osmanlı Engelliler
Şahinbey Belediyesi Gençlik-Konya Engellilergücü