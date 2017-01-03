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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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"Reis" ekibinden Suriyelilere insani yardım

03 Ocak 2017 Salı, 10:27

HATAY (AA) - "Reis" filminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandıran başrol oyuncusu Reha Beyoğlu ve yapımcı Fatih Ay'ın, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik temin ettiği 6 tırlık insani yardım, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

Haleplilerin dramına sessiz kalamadıklarını belirten Beyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yanında olmak için Reyhanlı'ya geldiğini söyledi.

Topladıkları yardımları Haleplilere ailelere gönderdiklerini anlatan Beyoğlu, "Onların dertleriyle dertleniyoruz. Ben de bugün 6 tırlık yardım organizasyonuna katıldım. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecek olan yardımları Reyhanlı'dan uğurladık. Mutlu olduk." dedi.

Halep'te yerinden edilen mazlumların her zaman yanında olduklarını aktaran Beyoğlu, "Rabb'im onları bu hale düşürenleri kahretsin. İnşallah huzur yakın zamanda Suriyeli aileler için gelecektir. Cumhurbaşkanımız onlar için yoğun çaba sarf ediyor, bizler de her alanda kardeşlerimiz için yardım çalışmalarında bulunuyoruz". diye konuştu.

Halep'te yaşamını yitirenler için dua ettiklerini dile getiren Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Suriye'de yaralanan onlarca kardeşimize Allah'tan şifalar diliyorum. Suriye'deki savaş yüzünden anne ve babasını kaybederek ümmetin yetimlerine her koşulda sahip çıkmak bizlerin görevi. Umuyorum ki Suriye'de savaş bir gün biter ve yerlerinden edilmiş bu masum insanlar ülkelerine dönerler. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her karanlık gecenin bir sabahı, her kışında baharı vardır diye, biz de diyoruz ki elbet bir gün güneş Halepli kardeşlerimizin üzerine huzur içinde doğacaktır. Başta Suriye'deki ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere ülkemizdeki kardeşlerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz."

Yapım şirketi yetkilisi İlker Güngör ise Suriyeli ailelerin yaralarına merhem olma adına yola çıktıklarını belirterek Halep'ten gelip İdlib'e yerleşen ailelerin çok sıkıntılar çektiğini ifade etti.

Toplanan yardımların konulduğu 6 tır, Halep'in doğusundan tahliye edilenlere ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

Yardımların gönderilmesinin ardından, Suriyeli yetimlerin barındığı Bahattin Yıldız Yetimhanesi'ni ziyaret eden Beyoğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Suriyeli çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzerliğiyle dikkat çeken oyuncuya yoğun ilgi gösterdi.

- Türkmen çocuklara ayakkabı

Beyoğlu ve beraberindekiler, bir sonraki ziyaretini Yayladağı ilçesinde Bayırbucak Türkmenlerinin eğitim gördüğü Özgürlük Esintileri Okulu'na gerçekleştirdi.

Burada okul idarecilerinden öğrencilerin eğitimleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan ünlü oyuncu, 600 çocuğa ayakkabı dağıttı. Beyoğlu, çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

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