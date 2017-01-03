ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcanda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 53,14 ile yumurta, yüzde 34,71 ile kabak izledi.
Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 26,89 ile sivri biber, yüzde 22,03 ile salatalık, yüzde 11,71 ile nohut, yüzde 8,17 ile kahve, yüzde 8,16 ile umreye gidiş ücreti, yüzde 7,92 ile alkollü bira, yüzde 7,31 ile sigaralar, yüzde 6,91 ile rakı yer aldı.
- En çok portakal ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 8,72 ile kadın gömleği, yüzde 7,93 ile limon, yüzde 7,56 ile kadın ceketi, yüzde 7,37 ile çocuk kazağı, yüzde 7,15 ile kadın hırkası, yüzde 5,79 ile karnabahar, yüzde 5,68 ile kadın kazağı, yüzde 4,86 ile çocuk gömleği izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Madde
|Değişim (yüzde)
|Patlıcan
|60,01
|Yumurta
|53,14
|Kabak
|34,71
|Sivri biber
|26,89
|Salatalık
|22,03
|Nohut
|11,71
|Kahve
|8,17
|Umreye gidiş ücreti
|8,16
|Bira (alkollü)
|7,92
|Sigaralar
|7,31
|Rakı
|6,91
|Fırınlı ocaklar
|6,61
|Mazot
|6,06
|Benzin
|5,41
|No-frost buzdolabı
|5,26
|Tavuk eti
|5,15
|Kargo gönderme ücreti
|4,73
|Elma
|4,59
|Kömür ücreti
|4,49
|Kuru soğan
|3,86
Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|Madde
|Değişim (yüzde)
|Ispanak
|-2,29
|Bot (kadın için)
|-2,58
|Fındık içi
|-2,86
|Kaban yünlü (erkek için)
|-2,89
|Ceket (erkek için)
|-2,98
|Pardösü (kadın için)
|-3,08
|Maden suyu ve sodası
|-3,25
|Kaban (kadın için)
|-3,29
|Eşofman (erkek için)
|-3,30
|Spor ayakkabısı (çocuk için)
|-4,16
|Şehirlerarası otobüs ücreti
|-4,19
|Gömlek (çocuk için)
|-4,86
|Kazak (kadın için)
|-5,68
|Karnabahar
|-5,79
|Hırka (kadın için)
|-7,15
|Kazak (çocuk için)
|-7,37
|Ceket (kadın için)
|-7,56
|Limon
|-7,93
|Gömlek (kadın için)
|-8,72
|Portakal
|-16,64