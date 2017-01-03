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ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 53,14 ile yumurta, yüzde 34,71 ile kabak izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 26,89 ile sivri biber, yüzde 22,03 ile salatalık, yüzde 11,71 ile nohut, yüzde 8,17 ile kahve, yüzde 8,16 ile umreye gidiş ücreti, yüzde 7,92 ile alkollü bira, yüzde 7,31 ile sigaralar, yüzde 6,91 ile rakı yer aldı.

- En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 8,72 ile kadın gömleği, yüzde 7,93 ile limon, yüzde 7,56 ile kadın ceketi, yüzde 7,37 ile çocuk kazağı, yüzde 7,15 ile kadın hırkası, yüzde 5,79 ile karnabahar, yüzde 5,68 ile kadın kazağı, yüzde 4,86 ile çocuk gömleği izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Madde Değişim (yüzde) Patlıcan

60,01 Yumurta

53,14 Kabak

34,71 Sivri biber

26,89 Salatalık

22,03 Nohut

11,71 Kahve

8,17 Umreye gidiş ücreti

8,16 Bira (alkollü)

7,92 Sigaralar

7,31 Rakı

6,91 Fırınlı ocaklar

6,61 Mazot

6,06 Benzin

5,41 No-frost buzdolabı

5,26 Tavuk eti

5,15 Kargo gönderme ücreti

4,73 Elma

4,59 Kömür ücreti

4,49 Kuru soğan

3,86

Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: