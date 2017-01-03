Iraklı kadın için kayıp başvurusu

MERSİN (AA) - Mersin'de yaşayan Iraklı Ahmed Abdullatif, eşinden 6 gündür haber alamadığını bildirerek kayıp başvurusu yaptı.
Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde yaşayan ve 29 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde iş için evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Zeyneb Asaad Abdulazez'den (20) bir daha haber alınamadı.
Eşinin hayatından endişe eden Ahmed Abdullatif, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Abdullatif, eşinin psikolojik problemleri olduğunu, genç kadını görenlerin polise haber vermesini istedi.
Zaınap Asaad Abdulazez'in kaybolduğu iddia edilen 29 Aralık Perşembe günü kentte kuvvetli yağış sonrası sel meydana gelmişti.