Güney Kore Devlet Başkanı Park yargılanmaya başladı

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SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yetkilerinin elinden alınmasına yol açan yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalıyla ilgili davanın ilk duruşma yapıldı.

Dokuz yargıçtan oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti, Park katılmadığı için duruşmayı perşembe gününe erteledi. Heyet, ikinci duruşmada Park'ın katılımını beklemeden davayı görmeye devam edecek.

Anayasa Mahkemesi, geçen hafta Devlet Başkanı Park'ın ifade vermeye zorlanmayacağını açıklamıştı.

Park, hükümette resmi görevi olmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden yüklü bağışlar toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor.

Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık'ta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Mahkemede Park aleyhine bir karar çıkması durumunda Aralık 2017'de yapılması planlanan seçim için yeni bir tarih belirlenecek. Yasa gereğince, devlet başkanının istifa etmesi ya da görevinden alınması durumunda 60 gün içinde genel seçime gidilmesi gerekiyor.

Park Geun-hye, 2012'deki devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında ve 2013'te göreve başladığında Choi Soon-sil'in konuşma metinleri ve halkla ilişkiler konularında kendisine yardımcı olduğunu ancak bu durumun o dönemde sona erdiğini belirtmiş ve halktan özür dilemişti.