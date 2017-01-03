Adıyaman'da trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 2016 yılındaki trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.



Emniyet Müdürlüğü, sabit ve hareketli MOBESE kameralarının 2016 tarihlerinde kaydettiği trafik kazalarına ilişkin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.



Kazaların genellikle dikkatsizlik, sürücü hataları ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtildi.



MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerin ilkinde, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında motosikletli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düşüyor.

Polisevi önündeki kazada ise dönüş yapan otomobil, şehir istikametine doğru seyir halindeki motosiklete çarpıyor.

Diğer bir kazada ise Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane kavşağında şehir istikametine doğru seyir halindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki elektrik direğine çarparak durabiliyor.

Kameralar tarafından kaydedilen bir başka görüntüde ise Saat Kulesi önünde otomobil, motosiklete çarpıyor. Motosikletteki iki kişi yere düşüyor. Yaralanan 2 kişi, vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılıyor.

Bir başka kaza görüntüsünde de hastane kavşağında minibüs, seyir halindeki kamyoneti sollayarak takla atıyor.

Atatürk Bulvarı Gölebatmaz Caddesi üzerindeki kazada da kırmızı ışıkta geçen motosikletliye yolcu otobüsü çarpıyor. Kazada, motosiklet sürücü yaralanıyor. Aynı cadde üzerinde bir başka kazada ise bisikletli sürücü ters yola girerek kamyonete çarpıyor.

Karapınar, Mahallesinde karşıdan karşıya geçen kadına seyir halindeki otomobil çarpıyor. Kadın yere düşüyor.

Dursun Çavuş Kavşağında seyir halindeki otomobil, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsüne çarpıyor.

Hükümet Konağı kavşağında yaya geçidinden geçen yayaya karşı yoldan gelen minibüs çarpıyor. Yaralanan yayaya çevredeki vatandaşlar yardım ediyor.