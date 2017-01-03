03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'da trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

03 Ocak 2017 Salı, 10:36

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 2016 yılındaki trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, sabit ve hareketli MOBESE kameralarının 2016 tarihlerinde kaydettiği trafik kazalarına ilişkin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Kazaların genellikle dikkatsizlik, sürücü hataları ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerin ilkinde, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında motosikletli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düşüyor.

Polisevi önündeki kazada ise dönüş yapan otomobil, şehir istikametine doğru seyir halindeki motosiklete çarpıyor.

Diğer bir kazada ise Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane kavşağında şehir istikametine doğru seyir halindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki elektrik direğine çarparak durabiliyor.

Kameralar tarafından kaydedilen bir başka görüntüde ise Saat Kulesi önünde otomobil, motosiklete çarpıyor. Motosikletteki iki kişi yere düşüyor. Yaralanan 2 kişi, vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılıyor.

Bir başka kaza görüntüsünde de hastane kavşağında minibüs, seyir halindeki kamyoneti sollayarak takla atıyor.

Atatürk Bulvarı Gölebatmaz Caddesi üzerindeki kazada da kırmızı ışıkta geçen motosikletliye yolcu otobüsü çarpıyor. Kazada, motosiklet sürücü yaralanıyor. Aynı cadde üzerinde bir başka kazada ise bisikletli sürücü ters yola girerek kamyonete çarpıyor.

Karapınar, Mahallesinde karşıdan karşıya geçen kadına seyir halindeki otomobil çarpıyor. Kadın yere düşüyor.

Dursun Çavuş Kavşağında seyir halindeki otomobil, kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsüne çarpıyor.

Hükümet Konağı kavşağında yaya geçidinden geçen yayaya karşı yoldan gelen minibüs çarpıyor. Yaralanan yayaya çevredeki vatandaşlar yardım ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye ekipleri bin 868 olaya müdahale etti
YEREL

İTFAİYE EKİPLERİ BİN 868 OLAYA MÜDAHALE ETTİ
Devlet Hastanesi'ndeki 1 Ocak doğumlu 45 personel için doğum günü partisi
YEREL

DEVLET HASTANESİ'NDEKİ 1 OCAK DOĞUMLU 45 PERSONEL İÇİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Adıyaman Üniversitesi gelişiyor
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİYOR
Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA GÖZALTI
Küçük Muhammed ilik nakli olmazsa ölecek
YEREL

KÜÇÜK MUHAMMED İLİK NAKLİ OLMAZSA ÖLECEK
Adıyaman'da terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU
Gölbaşı ilçesinde don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE DON VE BUZLANMAYA KARŞI TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Adıyaman'daki terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
AK Parti Kolları Başkanlığının yardım tırı yola çıktı
YEREL

AK PARTİ KOLLARI BAŞKANLIĞININ YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI
Gölbaşı ilçesinde kar yağışı devam ediyor
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Bulut ile Özdemir bir araya geldi
YEREL

BULUT İLE ÖZDEMİR BİR ARAYA GELDİ
112 ekipleri 2016 yılında 46 bin 742 vakaya müdahale etti
YEREL

112 EKİPLERİ 2016 YILINDA 46 BİN 742 VAKAYA MÜDAHALE ETTİ
Sincik ilçesinde Siyer yarışması yapıldı
YEREL

SİNCİK İLÇESİNDE SİYER YARIŞMASI YAPILDI
Alkayış terör saldırısını kınadı
YEREL

ALKAYIŞ TERÖR SALDIRISINI KINADI
Adıyaman'da ki sigortalı kişi sayısı
YEREL

ADIYAMAN'DA Kİ SİGORTALI KİŞİ SAYISI
Adıyaman'ın dış ticaret istatistikleri açıklandı
YEREL

ADIYAMAN'IN DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
Mersin'de ki sel sebze fiyatlarını arttırdı
YEREL

MERSİN'DE Kİ SEL SEBZE FİYATLARINI ARTTIRDI
Adıyaman'ın 2016 yılında ki doğum ve ölüm oranı
YEREL

ADIYAMAN'IN 2016 YILINDA Kİ DOĞUM VE ÖLÜM ORANI
İl Genel Meclisi denetim komisyonuna üye seçimi yaptı
YEREL

İL GENEL MECLİSİ DENETİM KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ YAPTI
Besni'de masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL

BESNİ'DE MASA BAŞI DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
&quot;Sincik Okuyor Aydınlanıyor&quot; kitap okuma yarışması düzenliyor
YEREL

"SİNCİK OKUYOR AYDINLANIYOR" KİTAP OKUMA YARIŞMASI DÜZENLİYOR