İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

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ANTALYA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, İstanbul'da bir eğlence mekanında yapılan terör saldırısının turizm sektörünü hedef aldığını belirterek "Terör, tüm dünyayı tehdit etmeye, insanların canını yakmaya devam etmektedir. Bu noktada tüm dünya ülkelerinin terörle mücadelede aynı dili konuşması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayık, yazılı açıklamasında, İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen saldırıyı lanetlediklerini, hain saldırının sadece Türkiye'ye değil tüm insanlığa yapıldığını ifade etti.

Herkesin yılbaşını kutladığı bir sırada yapılan saldırıda özellikle turizm sektörünün hedef seçildiğini aktaran Ayık, "İstanbul'da yapılan saldırı, bir kez daha insanlığı hedef almıştır. Yarınlara umutla bakan insanlarımıza yapılan bu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

Ayık, saldırıların bir an önce sonlandırılmasını temenni ederek bu konuda herkesin birlik olduğunu göstermesi gerektiğine işaret etti.

Acılarda ayrılmamak, birlik olmak gerektiğini vurgulayan Ayık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birliğimizi göstermezsek bundan daha kötü olaylara fırsat vermiş oluruz. Ülkemizin ve insanlığın terör belasından bir an önce kurtulması gerekiyor. Terör, tüm dünyayı tehdit etmeye, insanların canını yakmaya devam etmektedir. Bu noktada tüm dünya ülkelerinin terörle mücadelede aynı dili konuşması gerekiyor. Artık hiçbir yer güvende değil. Bunun bilincinde olmalıyız. Teröristler alınan önlemlere karşın yeni yol ve yöntemler deniyorlar, daha da önemlisi daha da saldırganlaşıyorlar."

Ayık, artık sosyal etkinliklere özel koruma sistemi getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini kaydetti.