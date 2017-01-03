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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

03 Ocak 2017 Salı, 10:39

KONYA (AA) - Konya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen, Selçuk Üniversitesi ile kapatılan Mevlana Üniversitesi eski çalışanlarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen 28 memur ve teknisyenden 5'i daha yakalandı. Böylelikle gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.

Konya merkezli Ankara, Aksaray, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta, 29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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