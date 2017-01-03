Fiyat artışları (2)

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ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, geçen yıl, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,78 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 7,33 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,29, ulaştırmada yüzde 1,97, eğlence ve kültürde yüzde 1,42 ve ev eşyasında yüzde 1,28 artış kaydedildi.

Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 2,55 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 0,14 düşüş gösteren haberleşme izledi.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 31,59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 12,36 ile ulaştırma, yüzde 11,08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 9,73 ile sağlık, yüzde 9,47 ile eğitim takip etti.

Aralıkta endekste kapsanan 417 maddeden 48'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272'sinin ortalama fiyatlarında artış, 97'sinde ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar Aylık Değişim (yüzde) Yıllık Değişim (yüzde) TÜRKİYE 1,64 8,53 Gıda ve alkolsüz içecekler 3,29 5,65 Alkollü içecekler ve tütün 7,33 31,59 Giyim ve ayakkabı -2,55 3,98 Konut 0,95 6,42 Ev eşyası 1,28 6,24 Sağlık 0,66 9,73 Ulaştırma 1,97 12,36 Haberleşme -0,14 3,18 Eğlence ve kültür 1,42 5,93 Eğitim 0,01 9,47 Lokanta ve oteller 0,44 8,62 Çeşitli mal ve hizmetler 0,60 11,08





- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, aralıkta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,77 ile "Mevsimlik ürünler hariç" göstergelerinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç 1,77 9,46 İşlenmemiş gıda ürünleri hariç 1,11 9,02 Enerji hariç 1,57 8,51 İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç 0,92 9,08 Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç 1,16 7,11 Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç 1,20 7,02 Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç 0,40 7,38 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç 0,41 7,29 Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç 0,35 7,48





(Sürecek)