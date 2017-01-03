Tokat'taki FETÖ/PDY davası

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TOKAT (AA) - Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gaziosmanpaşa Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 3 kişi hakkındaki davanın görülmesine devam edildi.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın dördüncü duruşmasına, "Terör örgütünün haberleşme programlarının kullanılması, örgüte üyelik ve finans sağlama" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan H.B, Ö.Ş. ve F.Y. katıldı.

Sanıklardan H.B, duruşmada yaptığı savunmada, örgütün kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması "ByLock"un cep telefonlarında bulunduğunu daha önce itiraf ettiğini anlattı.

Örgütle sohbet dışında hiçbir bağı olmadığını savunan H.B, "Bu örgütle anılmak istemiyorum. İlk günden beri bildiklerimi anlattım. Hiçbir şeyi saklamadan anlattım. Devletimin yanındayım." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, "ifadelerden anlaşıldığı üzere 3 sanığın da üzerlerine atılı suçu işlediklerinden dolayı cezalandırılmalarını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını" talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Gaziosmanpaşa Üniversitesi yapılanması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Örgütün haberleşme programlarının kullanılması, örgüte üyelik ve himmet sağlama" suçlamalarıyla gözaltına alınan H.B, Ö.Ş. ve F.Y. tutuklanmıştı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklar hakkında dava açılmıştı.



