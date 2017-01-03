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ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Özbekistan’ın Harezm vilayetinde bulunan Onkoloji Dispanseri ve Cumhuriyet İhtisaslaştırılmış Üroloji Merkezi Harezm Bölümü’ne tıbbi donanım desteğinde bulundu.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında, TİKA ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Özbekistan’da görevlendirilen Ankara Numune Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Yılmaz Aslan'ın söz konusu hastanelere temin edilen tüm cihazların kontrolünü yaptığı belirtildi.

Hastane yetkililerine cihaz ve ekipmanların kullanımı hakkında bilgi de veren Aslan, Üroloji Merkezi'nin başhekiminin de aralarında bulunduğu Özbek ürologlarla iki hastanın ameliyatına girdi.

Üroloji Merkezinde görev yapan Uzman Doktor Alisher Boboyev, hastalarına daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyaç duydukları tüm malzemelerin TİKA tarafından sağlandığını ifade etti. Boboyev, ekipmanları Türkiye ve Türk halkından bir armağan olarak gördüklerini, bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Bir yılda Üroloji Merkezi'nde 2 bin 500 ve Onkoloji Dispanseri'nde 4 bin 500 hasta tedavi görüyor.