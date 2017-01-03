Fiyat artışları (3)

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ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2016'da bir önceki yıla göre, imalat sanayi sektöründe yüzde 12,07, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8,01, su sektöründe yüzde 7,21 arttı, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 11,79 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 4,3 artış kaydetti.

Sanayinin dört sektörüne bakıldığında, 2016'da bir önceki yıla göre, imalat sanayi sektöründe yüzde 12,07, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 8,01, su sektöründe yüzde 7,21 arttı, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 11,79 düştü.

Yİ-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,26, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,35, su sektöründe ise yüzde 0,54 yükseldi, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,25 geriledi.

Aralıkta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 17,58 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,63 ile ana metaller, yüzde 3,96 ile metal cevherleri oldu. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 6,01, tütün ürünleri yüzde 2,52, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 0,34 ile söz konusu dönemde endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Aralık 2016'da aylık bazda en yüksek artış enerji mallarında ve yıllık bazda en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla Aralık 2016'da Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı -0,25 8,01 İmalat 3,26 12,07 Elektrik, gaz 1,35 -11,79 Su temini 0,54 7,21

(Sürecek)