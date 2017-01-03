Fiyat artışları (4)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Türkiye'de geçen yıl fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 10,09 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralıkta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 8,53 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, aralıkta aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 2,38 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde görüldü.

Geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 10,09 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi, yüzde 9,88 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesi izledi. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 9,31 ile "Adana, Mersin" bölgesinde gerçekleşti.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 7,83 ile ''Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgesinde kaydedildi.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:

İstatistiki bölge birimleri sınıflaması Aylık değişim oranı (%) Yıllık değişim oranı (%) Türkiye

1,64 8,53 TR10 (İstanbul) 1,55 8,00 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 1,76 8,71 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 1,46 9,74 TR31 (İzmir) 1,67 8,93 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 1,69 9,31 TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 1,60 8,93 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 1,66 8,80 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 1,49 7,83 TR51 (Ankara) 1,28 8,72 TR52 (Konya, Karaman) 1,82 8,51 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 1,28 8,61 TR62 (Adana, Mersin) 1,89 9,86 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 1,75 8,76 TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 2,34 8,69 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 1,87 9,74 TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 1,80 9,88 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 2,05 10,09 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 2,07 8,34 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 1,57 9,34 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 1,98 9,12 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 2,25 9,79 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 1,74 8,78 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 1,82 8,28 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 2,12 8,15 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 2,38 9,47 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 2,01 9,08

(Bitti)