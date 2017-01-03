Karda mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan hamile kadın, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Pozantı ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde oturan 9 aylık hamile 26 yaşındaki Fadime Aydın'ın doğum zamanının yaklaşması nedeniyle, yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansın yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye gidememesi üzerine yakınları, hamile kadını ilçe merkezindeki hastaneye traktörle götürmeye çalıştı. Traktörün de karda ilerleyememesi üzerine, İlçe Jandarma ekiplerine haber verildi.
Arazi aracıyla kadının bulunduğu yere ulaşan ekipler, Aydın'ı Aladağ Devlet Hastanesine götürdü. Muayenesi yapılan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.