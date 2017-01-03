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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

03 Ocak 2017 Salı, 11:18

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, çevre cezalarının artmasının önemini vurgulayarak, "Fakat daha önemlisi, ceza yöntemiyle değil teşvik yöntemiyle çevreyi daha kullanılabilir hale getirmek. Bunun için de önemli çalışmaları ve projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin ezelden çevreci olduğunu, bunun hem medeniyet birikiminden hem inancından hem de hayata bakışından kaynaklandığını söyledi.

Çevre bilincinin sadece ağaç kesmek ve dikmek üzerinden hesap edilecek bir konu olmadığını dile getiren Karaaslan, "2017 yılında çevre cezalarının artması bence çok önemli fakat daha önemlisi, ceza yöntemiyle değil teşvik yöntemiyle çevreyi daha kullanılabilir hale getirmek. Bunun için de önemli çalışmaları ve projeleri hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Çocukların eğitiminden başlanarak, çevre duyarlılığının arttırılmasının önemine işaret eden Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duyarlı olmak için önce kendini çevreye ait ve sorumlu hissetmek lazım. Hepimiz şehirlerde yaşıyoruz ama bunu çevreden bağımsız düşünemeyiz. Doğal çevre olmak üzere bizim dışımızda tüm canlıların haklarına da saygılı olmak durumundayız. Onları yaşatarak koruyabilmeliyiz. Bugün birtakım gruplar tarafından sadece koruma prensibinden çıkarak 'Hep koruyalım ama hiç kullanmayalım, insanın faydasına onları değerlendirmeyelim' gibi bir anlayış var. Bunu çok doğru bulmuyorum."

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koruma-kullanma dengesinde değerlerin gün yüzüne çıkarıldığına dikkati çeken Karaaslan, "Çevreyi kullanarak korumak ve gelecek nesillere taşımakla yükümlüyüz. Çevre olmazsa hiçbirimiz yokuz dolayısıyla çevre hakkını en temel insan hakkı gibi görüyoruz. Çalışmalarımıza da bu özen ve itina ile devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Huzur ve mutluluk istiyoruz"

Karaaslan, Ortaköy'deki terör saldırısını da şiddetle kınadı.

Geçen yılın zor bir yıl olduğunu dile getiren Karaaslan, "Zor ve hiç unutmayacağımız yaşanmışlıklar, anılarla dolu bir yıl oldu. 2017 yılının bize başka acılar yaşatmamasını Rabbimizden niyaz ederim. 2017 yılından beklentilerimiz çok yüksek. 2016 yılında yaşadığımız acıları yüreğimizde ve zihnimizde taşıyarak 2017 yılını göreceğiz. Huzur ve mutluluk istiyoruz. Bunu sadece ülkemiz için değil dünya için istiyoruz. İnşallah dünya barışı ve geleceğine katkı sağlayacak çok önemli çalışmaların hayata geçeceği bir yıl olur." değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı sistemi

Cumhurbaşkanlığı sisteminin görüşmelerine de başlayacağını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde komisyon çalışmaları bitti. TBMM Genel Kuruluna yasa teklifi gelecek ve her şey bundan sonra netleşecek. İnanıyoruz ki beklenenin üzerinde bir sayı ile TBMM, bu düzenlemeyi onaylayacak. Ondan sonra referanduma gideceğiz. Referandumda 60 günlük süre var, 2017 yılında bu süreç yaşanacak. Bu süreci gün gün tahmin etmek çok doğru olmaz ama 2017 yılı cumhurbaşkanlığı sisteminin görüşmeleriyle başlayacak."


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