Deniz Kuvvetlerinden engelli çocuğa sürpriz ziyaret

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ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'na yazdığı mektuplarla komutanlığa olan sevgisini ileten engelli çocuğu ziyaret eden askerler, komutanın hediyesini iletti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13 yaşındaki Şendoğan Ege Katmerci, Oramiral Bostanoğlu ile Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'ye yazdığı mektuplarla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına olan sevgisi ile iyi dileklerini iletti.

Bunun üzerine Güney Deniz Saha Komutanlığı ve Batı Görev Grup Komutanlığından bir heyet, engelli olan Katmerci'yi doğum gününde İzmir'deki evinde ziyaret etti.

Oramiral Bostanoğlu ve Oramiral Kösele tarafından gönderilen hediyelerin de sunulduğu ziyarette duygusal anlar yaşandı.