Erzurum'da terör propagandası iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan S.B'nin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımları incelemeye aldı.
İnceleme sonucu, devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen S.B. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.