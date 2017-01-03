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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

03 Ocak 2017 Salı, 11:54

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda yarınki Bourges Basket karşılaşmasında galip gelmek istediklerini ve bunu başaracak güçte olduklarını söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında, deplasmanda Fransa'nın Bourges Basket takımıyla karşılaşacaklarını anımsattı.

Galip gelmek için mücadele edeceklerini kaydeden Bayraktar, şunları kaydetti:

"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne verilen yeni yıl arasında Türkiye'de 3 lig maçı yaptık ve bunların tümünü kazandık. Son 2 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi karşılaşmamızda da galip geldik. Bu seviyeye gelmek için çok sıkı çalışıyoruz. Güzel sonuçları almaya devam etmek istiyoruz. Maç sonlarında oynadığımız güzel basketbolu 40 dakikaya yaymayı hedefliyoruz. Fransa'ya kazanmak için geldik, bunu başaracak güçteyiz."

Bayraktar, Natalie Hurst'un sakatlığı dışında takımda eksik olmadığını sözlerine ekledi.

Fransa'nın Bourges kentinde oynanacak Bourges Basket-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı, TSİ 22.30'da başlayacak.


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