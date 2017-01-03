İstiklal Savaşı, "Ankara 1923" ile sahneye taşınacak

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) 5 Ocak'ta şehitler anısına verilecek "Ankara 1923" konserinde, Türk insanının istiklal mücadelesi sahneye taşınacak.
ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Ankara 1923" adlı özgün eser, şehitleri anmak amacıyla 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde dinleyicilere sunulacak.
Türk müzik repertuvarında 2008'deki dünya prömiyeriyle yerini alan eserde, Türk insanının İstiklal Savaşı'nı hangi şartlar altında gerçekleştirdiği ve verdiği mücadele anlatılıyor.
Mustafa Erdoğan'ın bestelediği, dokuz bölümden oluşan eserde, müzikal açıdan dönemin atmosferi ve ruhu yansıtılıyor. Eserde, çok sesli ileri Batı müziği tekniği ile geleneksel müzik birleştirilerek, çağdaş bir sentez yapılıyor.
Konserde orkestra şefliğini Nezih Seçkin, koro şefliğini ise Mustafa Erdoğan üstleniyor.