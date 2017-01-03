Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün eğitim kurumlarının üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında gözaltına alınan, örgütün eğitim kurumlarının üst düzey yöneticilerinden olduğu ileri sürülen M.Ç, emniyetteki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen M.Ç, çıkarıldığı mahkemece, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Sosyal medyada örgüt propagandası yapma" suçlarından tutuklandı.