Ankara'da uyuşturucuyla mücadele

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ANKARA (AA) - Başkentte, polis tarafından son bir ayda 39 kilogram esrar, bir kilogram eroin, 560 gram kokain, 8 bin uyuşturucu hap, 9 bin LDS maddesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 58 kişi tutuklandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-30 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 39 kilogram 346 gram esrar, bir kilo 262 gram eroin, 560 gram kokain, 8 bin 360 uyuşturucu hap, 9 bin 960 LDS maddesi ile 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 6 şarjör, 404 tabanca fişeği ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 200 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kişilerden 58'i tutuklanırken, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi.



