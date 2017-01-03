Filistinli sığınmacı anneye jandarmadan yardım

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan ve ifade işlemleri sürerken hastanede doğum yapan Filistinli anneye bebek bezi ve süt yardımı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek amacıyla Çığlık Koyu sahilinde tekneye binmek isterken geçen hafta yakalanan 260 kaçak arasında bulunan, ifade işlemleri devam ederken fenalaşıp kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde kız bebek dünyaya getiren Filistinli Areej Kista'yı (27) kadın sığınma evinde ziyaret etti.

Kista'nın, Fethiye Göç Müdürlüğü tesislerinde kalan eşi ve diğer çocukları da ziyarete eşlik etti.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada aile üyeleri birbirine sarıldı. Ailenin çocukları, Cady ismi verilen kardeşlerini ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığınca aileye bebek bezi ve süt verildi.

Kista ailesi ziyaretin ardından, iki ay daha Türkiye'de kalacakları süreyi geçirmek üzere otobüsle İstanbul'daki Göç İdaresine gönderildi.