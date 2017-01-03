Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 14 Pakistanlı yakalandı.
Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında durumundan şüphelenilen lastik bota "dur" ihtarında bulundu.
Durdurulan lastik botta 14 Pakistan uyruklu bulunduğu tespit edildi. Sahil güvenlik botuna alınan Pakistanlılar, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Pakistanlılar, sahil güvenlikteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere minibüslerle Bodrum Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, Yabancılar Şubesi ekiplerine teslim edildi.