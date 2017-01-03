Şanlıurfa'da 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir istihbaratla, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Şanlıurfa-Mardin karayolunda yaptığı kontrollerde bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, aracın bagaj kısmında 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Tahir Y, Emine P, Engin B, Agit O. gözaltına alındı.