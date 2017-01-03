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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Karlı yollara "hedik"li çözüm

03 Ocak 2017 Salı, 12:11
Karlı yollara "hedik"li çözüm

MUŞ (AA) - Muş'un bazı dağ köylerinde vatandaşlar, karda rahat yürüyebilmek için "hedik" adı verilen kar ayakkabısı kullanıyor.

Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği Muş'ta kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreyi buldu.

Özellikle dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, karda batmadan yürüyebilmek için dıştan ayakkabı altına kenetlenen ve "hedik" adı verilen kar ayakkabısını kullanıyor.

Merkeze 45 kilometre mesafedeki Kalecik Köyü Muhtarı Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların köy ve mezralarda yürürken, ahırlara giderken ya da ava çıkarken hedik kullandıklarını söyledi.

- "Hedik kullanmadan karda yürümek mümkün değil"

Hediğin özellikle köylerine bağlı Özdemir ve Sönmezler mezralarında yoğun şekilde kullanıldığını anlatan Yalçın, şöyle dedi:

"Bu iki mezra tamamen dağlık bölgede. Buralara çok fazla kar yağıyor. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor. Bu nedenle dedelerimizden öğrendiğimiz hediği ayağımıza bağlayarak hem hayvanlarımıza yem veriyoruz hem de ailelerimiz ve çocuklarımızın köyün içinde rahat hareket etmeleri için yol açıyoruz. Hedik kullanmadan karda yürümek mümkün değil."

Yalçın, hediği, bazı ağaç dalları ve hortum kullanarak yaptıklarını anlattı.

- Tek katlı evler kara gömüldü

Özdemir mezrasında yaşayan Sadullah Özdemir de yoğun kar nedeniyle tek katlı toprak evlerin kara gömüldüğünü ifade etti.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köylerinde ulaşımın çok zor olduğunu dile getiren Özdemir, "Özellikle ahırlara ulaşarak hayvanlarımıza yem vermek ve komşularımıza gidebilmek için ayaklarımıza hedik takıyoruz. Hedik sayesinde karda zorlanmadan yürüyebiliyoruz. Hediği taktıktan sonra otları ve samanları sırtımızda ya da kızaklarla taşıyabiliyoruz." dedi.




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