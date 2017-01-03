Siirt'te terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen aralarında DBP İl Başkanı Agit Kaysı'nın da bulunduğu 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Siirt Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.